Cumhuriyet'in 100. yılında bayrak üretiminde yoğunluk Kumaş, eşarp gibi ürünlerin yanı sıra Türk bayrağı üretimi yapan fabrika, Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla bayrak siparişlerine yetişemiyor.

DHA

Türkiye Cumhuriyet'in 100. yılına hazırlanıyor.

Yurt genelinde büyük-küçük onlarca organizasyon hazırlanıyor.

Bu organizasyonlarda milyonlarca bayrak kutlamaları renklendirecek. Bu kapsamda tarihi bir bayrak talebi oluştu.

Bu tarihi talebe fabrikalar yetişemiyor.

Bayrak siparişine yetişemiyorlar

Bursa'da bayrak üretimi yapan bir fabrikanın işletmecisi olan Ahmet Yalçın, Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla bayrak siparişlerine yetişemediklerini söyledi.

Siparişlerin yaklaşık yüzde 350 oranında arttığını, aylık bayrak basımının 3 milyon metreden 10 milyon metreye çıktığını belirten Yalçın, gelen talepleri karşılayabilmek için kapasite artışı yaptıklarını belirtti.

"100'üncü yıldan dolayı bir yoğunluğumuz var"

Cumhuriyetin 100'üncü yılında Türk bayrağı üretmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Ahmet Yalçın, "Cumhuriyetin 100'üncü yılından dolayı bir yoğunluğumuz var. Bayrak basıyoruz. Dünya ülkeleri ekonomik krizle uğraşırken, Türkiye'deki bizim gibi işletmeler, dünyanın çeşitli ülkeleri ticari alışverişini bizlerle sağlıyor." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)