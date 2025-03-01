Daltonlar suç örgütü yöneticilerinden Sinan Memi, İstanbul'a getirildi

İHA

Güvenlik güçlerinin suç ve suçluya yönelik başlattığı seferberlik, soluksuz sürüyor.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan operasyonda Polonya'da yakalanan kırmızı bültenle aranan "Daltonlar" organize suç örgütünün üst yöneticilerinden Sinan Memi ve Bulgaristan'da yakalanan zehir taciri Atakan Avcı, geçtiğimiz gün Türkiye'ye getirilmişti.

İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Sevk işlemi süren "Daltonlar" organize suç örgütünün elebaşlarından Sinan Memi, İstanbul'a getirildi.

SİLAHLI SALDIRIDA AZMETTİRİCİ OLDUĞU BELİRLENDİ

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara'dan getirilen Memi'nin, "Daltonlar" suç örgütüyle beraber hareket ettiği dönemde, 1 Ocak 2023'te Sarıyer Uskumruköy'de F.Y.'nin öldürülmesi olayında tetikçi, 18 Haziran 2024'te Kartal'da bir film setine yönelik kurşunlama olayında ise azmettirici olduğu tespit edildi.

BİRÇOK SUÇLA İLİŞKİSİ SAPTANDI

Memi'nin, "Daltonlar" suç örgütünden ayrıldıktan sonra 10 Eylül 2024'te Üsküdar'da K.Ç.T.'nin öldürülmesi ve Bakırköy'de bulunan bir iş yeri sahibinin yağma amaçlı tehdit edilmesi konusunda da azmettirici olduğu belirlendi.

EMNİYETTE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Ekipler, Memi'nin son olarak 27 Eylül 2024'te bir kişinin evinde keşif yapan 2 kişinin çalıntı motosiklet ve silahla yakalanması olayında da azmettiren olduğunu saptadı.

Zanlının, emniyetteki işlemleri devam ediyor.