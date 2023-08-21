Danimarka ve Hollanda'nın büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı Kur'an-ı Kerim'e yönelik düzenlenen alçak eylemler nedeniyle Danimarka ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

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Son zamanlarda Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar arttı...

İslam'a hakaret içeren pankart açan ve sloganlara tepkiler sürüyor.

Avrupa'da Kur'an-ı Kerim ve İslam alemine yönelik saldırıların ardı arkası kesilmezken Dışişleri Bakanlığı harekete geçti.

2 ülkenin büyükelçisi çağırıldı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği ve Lahey Büyükelçiliği ile bazı Müslüman ülkelerin Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiği Elçi-Müsteşarı Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

Çağırılan temsilcilere, Kur'an-ı Kerim’e yönelik gerçekleştirilen saldırılardan rahatsız duyulduğu bildirilerek, bu eylemlerin en güçlü şekilde kınandığı ve protesto edildiği belirtildi.

Daha önce de çağırıldı

Öte yandan Danimarka Maslahatgüzarı 18 Ağustos Cuma günü aynı konuda Dışişleri Bakanlığına çağırılmıştı.