Datça'da restoranda başlayan yangın ormana sıçradı

İHA
Türkiye'de yangın mücadelesi devam ediyor.
Birçok şehirde meydana gelen orman yangınları için fazla sayıda ekip sahada.
Bir yangın haberi daha Muğla'dan geldi.
Restoranda başladı, ormana sıçradı
Datça ilçesi Hızırşah Mahallesi'nde yaşanan yangın, restoranda başladı.
Restoranda başlayan yangın makilik alana daha sonra da ormanlık alana sıçradı.
Ekipler müdahale ediyor
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için müdahalede bulunuyor.