- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Datça'daki orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü
Datça'daki orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü
Ormanlık alanda çıkarak yayılan yangınla birlikte Datça'da, 1 hektarlık alan alevlere teslim oldu. Ekipler tarafından kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmaları başlatıldı.
- DHA
- 29.07.2021 - 15:45
- Güncelleme : 29.07.2021 - 16:07
Muğla'nın Datça ilçesindeki Yaka Mahallesi Kumyer mevkisindeki ormanlık alanda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Datça Orman İşletme Şefliği‘ne bağlı 5 arazöz, 2 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı, 3 teknik personel, 20 orman ve itfaiye işçisi sevk edildi.
1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, 1 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında, ilk belirlemelere göre 1 hektarlık çamlık alan zarar gördü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.