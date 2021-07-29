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    Datça'daki orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü

    Ormanlık alanda çıkarak yayılan yangınla birlikte Datça'da, 1 hektarlık alan alevlere teslim oldu. Ekipler tarafından kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmaları başlatıldı.
    • DHA
    • 29.07.2021 - 15:45
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 16:07
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    Datça'daki orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü

    Muğla'nın Datça ilçesindeki Yaka Mahallesi Kumyer mevkisindeki ormanlık alanda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

    İhbar üzerine bölgeye Datça Orman İşletme Şefliği‘ne bağlı 5 arazöz, 2 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı, 3 teknik personel, 20 orman ve itfaiye işçisi sevk edildi.

    1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

    Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, 1 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında, ilk belirlemelere göre 1 hektarlık çamlık alan zarar gördü.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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