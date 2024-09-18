DEM Partili Sırrı Sakık'ın oğluna, 37 yıl 4 aya kadar hapis istemi Restoranda tartıştığı güvenlik görevlisini tabanca ile yaralayan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın 39 yaşındaki oğlu Cenk Sakık hakkında 37 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DHA

Ankara'nın Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık, restoranda tartıştığı güvenlik görevlisi Murat Köylü'yü tabanca ile yaraladıktan sonra araçla kaçtı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralanan Köylü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

TESLİM OLDU

Cenk Sakık, olayda kullandığı tabanca ile birlikte polise teslim oldu.

Sakık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı.

İddianamede; Cenk Sakık'ın, restorana borcunu ödemek için gittiği, kapıda karşılaştığı restoranın güvenlik görevlisi Murat Köylü ile tartıştığı ve Köylü'ye yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunduğu sırada diğer çalışan M.C.D.'nin tartışmaya katıldığı belirtildi.

6 EL ATEŞ ETTİ

Cenk Sakık'ın, taşıdığı ruhsatsız tabancayla Murat Köylü ve M.C.D'ye doğru 6 el ateş ettiği, Murat Köylü'nün yaralandığı, M.C.D.'ye ise kurşun isabet etmediği belirtildi.

Murat Köylü'nün adli raporuna da yer verilen iddianamede, müştekinin yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu ve 6'ncı derecede kırık belirlendiği ifade edildi.

İddianamede, "Cenk Sakık'ın müştekiye yönelik sinkaflı sözler söyleyerek üzerine atılı 'Tehdit' ve 'Alenen hakaret' suçlarını işlediği, yine Cenk Sakık'ın tartışmanın devamında iş yerinin dışında müştekiler M.K. ve M.C.D'ye yönelik yakın mesafeden 6 kez ardı ardına ruhsatsız silahıyla ateş ederek 'Öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediği tespit edilmiştir. Cenk Sakık'ın olay anında kullandığı silahın kriminal raporu da dikkate alındığında ruhsatsız silahı taşıyarak ve bulundurarak üzerine atılı '6136 Sayılı Kanun'a muhalefet' suçunu işlediği anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

37 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Cenk Sakık'ın, M.C.D. ve Murat Köylü'ye yönelik 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 30 yıla kadar, M.K'ye yönelik 'Tehdit' ve 'Alenen hakaret' suçundan 4 yıl 4 aya kadar ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 3 yıla kadar olmak üzere toplamda 37 yıl 4 aya kadar hapsi talep edildi.

Hazırlanan iddianame Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek Cenk Sakık hakkında dava açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)