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Demir Yumruk operasyonu: Evsiz birinin üzerine şirket açıldı

Demir Yumruk operasyonu: Evsiz birinin üzerine şirket açıldı

Gerçekleştirilen oprasyonda yakalanan evsiz Mustafa G. "Benim üzerime şirket açacaklarını söyleyerek bin lira para teklif ettiler. Ben de sokaklarda kaldığım için kabul ettim, mağdurum" dedi.