Petrol
111.48
2.25%
Euro
17.4789
-0.28%
Dolar
16.7545
0.34%
Altın
974.66
0.49%
Borsa
2444
0.00%
Bitcoin
323.102
-0.36%
BTXN Coin
6.95
0.14%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Demir Yumruk operasyonu: Evsiz birinin üzerine şirket açıldı

    Gerçekleştirilen oprasyonda yakalanan evsiz Mustafa G. "Benim üzerime şirket açacaklarını söyleyerek bin lira para teklif ettiler. Ben de sokaklarda kaldığım için kabul ettim, mağdurum" dedi.
    • 03.07.2022 - 13:05
    • Güncelleme : 03.07.2022 - 13:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Demir Yumruk operasyonu: Evsiz birinin üzerine şirket açıldı

    Demir-çelik piyasasını manipüle edip vatandaşları mağdur edenlere yönelik Demir Yumruk operasyonu başlatıldı.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu 3 ayrı suç örgütüne yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

    323 şüpheli gözlatına alındı

    Başkent merkezli 29 ilde, 105 milyar TL'lik sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan şirketlere yönelik operasyonda, aralarında Erol Eşrefoğlu'nun (Evcil) da bulunduğu 323 şüpheli gözaltına alındı.

    Demir Yumruk operasyonu: Evsiz birinin üzerine şirket açıldı


    Haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi

    Şahısların; demir-çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek 3'üncü kişiler üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

    Demir Yumruk operasyonu: Evsiz birinin üzerine şirket açıldı #1

    DHA'nın haberine göre; gözaltına alınan şüphelilerden Mustafa G., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mustafa G., tanımadığı kişilerle para karşılığı kimlik bilgilerini paylaştığını belirterek, açıklamalarında şu ifadelere ver verdi;

    Vergi dairesinde adıma şirket açıldığını öğrendim"

    "İzmir'de fuarda gezerken yanıma tanımadığım arkadaşlar geldi. Benim üzerime şirket açacaklarını söyleyerek bin lira para teklif ettiler.

    Ben de sokaklarda kaldığım için kabul ettim. '2 ay sonra şirket kapanacak' demişlerdi. Ama ben 2 ay sonra bunlara ulaşamadım. Mağdur oldum.

    Ankara'da üzerime şirket açılmış. Ben 2 ay sonra vergi dairesine gittim, vergi dairesinde şirket açıldığını öğrendim. Vergi şifremi değiştirdim.

    2 sene sonra şüpheli olarak gözaltına alındım, mağdurum. İfademi verdim, geri gidiyordum. Şirketi kapattırmak için Ankara'ya geldim. Şirketi kapatamadım"

    Demir Yumruk operasyonu: Evsiz birinin üzerine şirket açıldı #2

    Demir Yumruk operasyonu: Evsiz birinin üzerine şirket açıldı #3

    Demir Yumruk operasyonu: Evsiz birinin üzerine şirket açıldı #4

    Demir Yumruk operasyonu: Evsiz birinin üzerine şirket açıldı #5

    Demir Yumruk operasyonu: Evsiz birinin üzerine şirket açıldı #6


    İlginizi Çekebilir

    Serenay Sarıkaya'nın son durağı! Umut Evirgen ile son poz sosyal medyayı salladı
    Medya

    Serenay Sarıkaya'nın son durağı! Umut Evirgen ile son poz sosyal medyayı salladı

    Çanakkale'de ormanlara giriş yasaklandı
    İç Haber

    Çanakkale'de ormanlara giriş yasaklandı

    5 Adımda kazanmayı öğrenin
    Metabot

    5 Adımda kazanmayı öğrenin

    Görüş Bildir