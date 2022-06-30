Demir Yumruk operasyonun detayları: 310 gözaltı

Demir-çelik piyasasını manipüle ederek sahte faturalarla haksız kazanç elde edenlere yönelik 29 ilde düzenlenen Demir Yumruk operasyonunda gözaltı sayısı 310'a yükseldi.

Demir-çelik piyasasını manipüle edip haksız kazanç elde eden isimlere yönelik başlatılan Demir Yumruk operasyonu sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, demir çelik sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren ve güçlenerek tekelleşmeye çalışan suç örgütlerine yönelik, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'rüşvet' ve '213 sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefet' suçlarından soruşturma başlattı.

10 aylık teknik ve fiziki takip

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, soruşturmanın neticesinde 10 aylık teknik ve fiziki takip başlatarak 3 ayrı suç örgütünün demir çelik sektöründe faaliyet gösterdiğini tespit etti.

Paravan şirketlerle haksız kazanç

Polis ekipleri, söz konusu örgütlerin demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozduğunu, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları ve sahte fatura düzenleyerek 3’üncü şahıslar üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıklarını tespit etti.

Demir Yumruk Operasyonu'nda gözaltı sayısı 310 oldu VİDEO







29 ilde 310 gözaltı

Ele geçirilen bilgiler neticesinde harekete geçen ekipler, Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı 'Demir Yumruk' isimli operasyon başlattı.

Operasyonda ilk gün 291 şüpheli gözaltına alınırken, gözaltı sayısı 310’a yükseldi.

Gözaltına alınanlar arasında suç örgütlerinin liderleri Erol Evcil, Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak da bulunduğu belirtildi.

4 kamyon belge, 500 milyon nakit

Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda ise 4 kamyon dolusu belge ve toplam değeri 500 milyon lirayı bulan nakit para, döviz, ziynet eşyaları ve çok sayıda silah ele geçirildi.

25 milyar kamu zararı

Firmaların ise düzenledikleri 105 milyar liralık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattıkları belirlendi.

Evcil çetesinin iş yerinde 25 milyon ele geçirildi

Operasyonda gözaltına alınan Erol Evcil'in, İskenderun'da kaldığı rezidansta kaçmaya çalışırken yakalandığı öğrenildi.

Erol Evcil'in liderliğini yaptığı çetenin ise yöneticileri maddi açıdan zor durumdaki fabrikaları hedef aldığı belirlendi.

Çetenin, bu fabrikaları, taşınmazları haciz olmaması için kiraladığı saptandı. Çeteye ait iş yerlerinde ise 25 milyon lira ele geçirildi.

İfade işlemleri 1 hafta sürecek

Evcil ve diğer 2 örgüt lideri, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Şüphelilerin, yaklaşık 1 hafta sürecek ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Evcil'e ait jete el konuldu

Gerçekleştirilen operasyonlarda ayrıca içlerinde iş yeri ve konutların bulunduğu 261 taşınmaza, 8 bin 690 banka hesabına, çeteye ait 327 otomobile ve Erol Evcil'e ait 20 milyon dolarlık jet uçağına el konulduğu belirtildi.

Çetelerle bağlantılı 39 firmaya ise kayyum atandığı belirtildi.



