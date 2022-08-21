Demir Yumruk operasyonunda tahliyeler hakkında rüşvet soruşturması

Demir Yumruk operasyonunda tutuklanan Hulusi Belgü, Murat Yeşilbaş ve Mehmet Akif Çetin'in rüşvetle serbest kaldıkları iddiaları gündeme geldi. 3 şüpheli yeniden tutuklandı.

Emniyet birimlerinin uzun süren çalışmalarının ardından başlatılan Demir Yumruk operasyonunda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Hulusi Belgü, Murat Yeşilbaş ve Mehmet Akif Çetin, 12 Ağustos'ta Ankara 18. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından serbest bırakıldı.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte Belgü, Çetin ve Yeşilbaş hakkında yeni deliller elde edildi.

Yeniden tutuklama kararı

3 şüpheli hakkında yeniden gözaltı kararı çıktı ve üçü de tutuklandı.

4 milyon dolar karşılığında serbest kaldılar iddiası

Hulusi Belgü, Murat Yeşilbaş ve Mehmet Akif Çetin'in nasıl serbest kaldığı kafaları karıştırıyordu.

Bu sırada üç şüpheli hakkında rüşvet iddiaları gündeme geldi.

İddialara göre; cezaevinden aracılar vasıtasıyla bağlantılar kuruldu ve 4 milyon dolar karşılığında tahliye kararı alındı.

HSK inceleme başlattı

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre; iddiaların gündeme gelmesinin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu inceleme başlatıp iki müfettiş görevlendirdi.