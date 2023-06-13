Denizli-Afyonkarahisar karayolunda heyelan: 1 ölü

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Meteoroloji'nin dün uyarısını yaptığı şiddetli yağış, Denizli - Afyonkarahisar karayolunun Sarıkavak mevkiinde sel baskınına neden oldu.
Selin getirdiği çamur, yoldan geçmekte olan araçları yuttu.
2 araç toprak altına kaldı
Sel ve toprak kayması nedeniyle Denizli'nin Çardak ilçesi ile Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesi arasındaki ulaşımı sağlayan yol tamamen trafiğe kapanırken 2 araç toprak altında kaldı.
Her iki yöne de kilometrelerde araç kuyruğunun oluştuğu bölgede, ekipler tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.
1 kişi hayatını kaybetti
İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda, çamura gömülü halde bulunan araçların kurtarılması için mücadele veriliyor.