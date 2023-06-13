Denizli-Afyonkarahisar karayolunda heyelan: 1 ölü Denizli-Afyonkarahisar yolundaki heyelanda 2 araç toprak altında kaldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı..

ensonhaber.com

Meteoroloji'nin dün uyarısını yaptığı şiddetli yağış, Denizli - Afyonkarahisar karayolunun Sarıkavak mevkiinde sel baskınına neden oldu.

Selin getirdiği çamur, yoldan geçmekte olan araçları yuttu.

2 araç toprak altına kaldı

Sel ve toprak kayması nedeniyle Denizli'nin Çardak ilçesi ile Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesi arasındaki ulaşımı sağlayan yol tamamen trafiğe kapanırken 2 araç toprak altında kaldı.

Her iki yöne de kilometrelerde araç kuyruğunun oluştuğu bölgede, ekipler tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

1 kişi hayatını kaybetti

İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda, çamura gömülü halde bulunan araçların kurtarılması için mücadele veriliyor.