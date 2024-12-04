Denizli'de 1 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoföre tutuklama

DHA

Denizli'de yaşanan otobüs kazasından kan aktı..

Dün saat 03.00 sıralarında Duacılı Mahallesi İzmir-Denizli kara yolunda meydana gelen olayda, Aydın'ın Didim ilçesinden, Antalya'nın Alanya ilçesine yolcu taşıyan Ahmet Gürpınar yönetimindeki 07 ABL 737 plakalı yolcu otobüsü, akaryakıt istasyonundan çıkan İsmail Tokcan'ın (36) kullandığı 15 AAY 875 plakalı tıra yandan çarptı.

Sağ kısmında büyük hasar oluşan otobüste sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından camlardan merdivenle çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Otobüsteki yolculardan Bulgaristan uyruklu Gulshen Kadirsancı isimli kadının kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yolcu otobüsündeki 3'ü ağır 20 kişinin yaralandığı tespit edildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Yaralılardan 2 muavin ve 2 sürücü olmak üzere 16 kişinin hastanelerdeki tedavileri tamamlandı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişininse tedavileri devam ediyor.

Taburcu edildikten sonra gözaltına alınan otobüs şoförü Ahmet Gürpınar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

DİREKSİYON KONTROLÜNÜ KAYBETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Şoför Gürpınar'ın ifadesinde, kazadan dolayı üzgün olduğunu, otobüsün aniden kaydığını bu nedenle direksiyon kontrolünü kaybederek tıra çarptığını söylediği öğrenildi.