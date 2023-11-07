Denizli'de 2 çocuğu ezen alkollü sürücü: Domuza çarptım sandım Pamukkale ilçesinde iki öğrenciye çarparak ölümlerine sebep olan alkollü sürücü, ilk duruşmasında "Neye çarptığımı hatırlamıyorum. Domuza çarptığımı sandım" şeklindeki ifadesini değiştirdi. Korktuğu için kaçtığını iddia eden sürücü, beraatini istedi.

İHA

15 Ekim 2023 tarihinde Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Fatih A. idaresindeki yabancı plakalı lüks otomobil, biri kız iki gence çarparak sürükledi. İki genci yaklaşık 100 metre sürükleyen araç, hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İki genç de olay yerinde can verdi

İhbar sonrası bölgeye gelen ekipler, İklim Göksu Dönmez (17) ve Emre Çakıl'ın (17) hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından iki arkadaşın cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Alkollü sürücü tutuklandı

Öte yandan araç ise 4125 Sokak üzerinde park halinde alınırken, 2,50 promil alkollü çıkan araç sürücüsü de ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kasten cinayetten müebbet hapisle yargılanıyor

F.A. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istenirken, Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde davanın ilk duruşması görüldü. Davanın ilk duruşmasına iki tarafın avukatları, sanık Fatih A. ve aile yakınları katıldı.

"Domuza çarptığımı sandım" demişti, ifadesini değiştirdi

Yaklaşık 2 saat süren duruşmada sanık, ilk ifadesinde "Domuza çarptığımı sandım" diyerek yaptığı savunmasını değiştirdi

Olay günü yaşanan kazanın ardından geçen 1 saatlik sürede 2,50 promil çıktığını ve olay esnasında ise 2,70 promil alkollü olduğu tahmin edildiği göz önünde bulunduruldu.

"Dakikalarca ağladım, ailesinden özür diledim, beraatimi istiyorum"

Çarptığı gençleri fark etmediğini, neye çarptığını hatırlamadığını ve korkudan duramadığını söyleyen Fatih A., evinin önüne gittiğince dakikalarca ağladığını anlattı. İstemeden olduğunu ve ailesinden de özür dilediğini sözlerine ekleyen Fatih A. beraatini talep etti.

Aile yakınları: "Fren yapmadı, içeride kalmalı"

Aile yakınları ise sanığın olay esnasında fren yapmadığı ve kasten öldürdüğünü dile getirerek, sanığın tutuklanmasını istedi. Mahkeme heyeti, Fatih A.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, olay günü için bilirkişi raporu ve Adlı Tıp raporu talep edilmesi ve dosyaya yeni gelecek belgelerin eklenmesi için duruşmayı erteleme kararını aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)