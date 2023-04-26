Denizli’de 24 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu Tek başına yaşayan genç kız, erkek arkadaşı tarafından evinde ölü olarak bulundu. Genç kızın ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu belirleneceği öğrenildi. Polis, genç kızın sevgilisini de ifadesini almak üzere karakola götürdü.

İHA 24 yaşındaki Çilem Uram, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşıyordu. Çilem'den bir süredir alamayan sevgilisi, yalnız yaşayan kız arkadaşının evine gitti. Yatağında hareketsiz buldu İçeri girdiğinde Çilem Uram’ı yatağında hareketsiz gören erkek arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yeri ekipleri inceledi Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Uram’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın şüpheli ölümü üzerine olay yeri inceleme ekiplerinden destek istendi. Uram’ın evinde detaylı inceleme yapan ekipler, genç kızın sevgilisini ifadesini alınmak üzere karakola götürdü. Otopsi yapılacak Cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılan genç kızın, gerçek ölüm nedeninin otopsi sonucu ölüm nedeni belirleneceği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.