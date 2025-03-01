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AA

Türkiye Narin Güran olayını atlatamamışken, bir kayıp haberi daha yürekleri yaktı.

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde, 4 yaşındaki Nazlı Ş., evlerinin önünde oyun oynadığı sırada ortadan kayboldu.

Küçük kızı göremeyen anne, panik içinde etrafı aradı ancak çocuğunu bulamadı.

EVİNİN ÖNÜNDEN KAYBOLDU

Endişeli aile Nazlı'dan bir iz bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Ekipler, Nazlı Ş.'nin en son görüldüğü mahalledeki demir yolu ve yanındaki derede arama çalışması başlattı.

Akbaş Barajı'nın gelen suyun kesilmesiyle ekipler, dere içerisinde de inceleme gerçekleştirdi.

İz takip köpeğinin de kullanıldığı arama çalışması devam ediyor.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Nazlı Ş.'nin mahalledeki bir evin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Kayıtlarda Nazlı Ş.'nin evlerine yakın bir noktadaki demir yolunun üzerinde yürüdüğü ve bir süre sonra ortadan kaybolduğu yer aldı.