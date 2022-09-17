Denizli'de 43 dakikada 240 çöp şiş yedi, para ödülünün sahibi oldu

54 kilodaki Selin Deniz, 43 dakika içinde 240 çöp şiş yiyerek 13 bin 650 TL'lik ödülün sahibi oldu.

Denizli’de, bir restoran tarafından düzenlenen çöp şiş yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Yarışmaya katılan 110 kiloluk Yasin Ağı, 100 tane çöp şişi güçlükle yiyerek yarışmayı ödüle ulaşamadan bırakırken, 54 kilodaki Selin Deniz herkesi hayrete düşürdü.

Deniz, Ankara’dan Marmaris’e giderken uğradığı işletmede 240 adet çöp şişi 43 dakikada yiyerek 13 bin 650 TL’lik ödülü kazandı.

“Harçlığım çıkar diye düşünerek geldim”

İHA’nın haberine göre; şansını denemek istediğini ve kendisinin de şaşırdığını belirten Selin Deniz, şu sözleri kaydetti:

“Ankara'dan Marmaris'e giderken yol üstünde olduğu için bir şansımı deneyeyim dedim. Bir yandan da okul açıldığı için harçlığım çıkar diye düşünerek geldim ve şansımı denemek istedim. Benden öncede bir ağabeyimiz yarışıyordu. Baya kilolu bir ağabeyimizdi ama 100 tane çöp şiş yiyebilmiş. Birazcık korktum açıkçası, yapabilir miyim yapamaz mıyım diye. 43 dakika da 240 tane çöp şiş yedim. Kazanacağımı biraz bekliyordum ama çok ümittim yoktu.”





“Bunun cüsse ile alakası yokmuş”

Kendisine güvendiğini fakat başaramadığını söyleyen Yasin Ağı da, yarışmada yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Fakat sadece 100 adet çöp şiş yiyebildim. 110 kilo ağırlığındayım. Yarışmayı kazanabileceğimi düşündüm ama maalesef yapamadım. Benden hemen sonra 54 kilo ağırlığında bir hanımefendi arkadaşımız 240 tane çöp şiş yedi. Bunun cüsse ile alakası yokmuş. Arkadaş kısa sürede benden 2 buçuk kat fazla çöp şiş yemiş. Helal hoş olsun.”





“Kazanan kişilerin çoğu 45-50 kilo civarında olan kadınlar”

Çöp şiş restoranının sahibi Mehmet Kaya ise, “7 yıl boyunca bu yarışmada en az 100-150 kazanan yarışmacımız var. Bu kazanan kişilerin çoğu 45-50 kilo civarında olan kadınlar oluyor. Bugün de kazanan arkadaşımız bizi şaşırtmadı. Marmaris'ten gelen bir kadın yarışmacımız sosyal medya hesaplarında yaptığımız canlı yayında 240 çöp şiş, 3 ayran, 1 salata ve 1 tane ekmek yiyerek 13 bin 650 TL ödül kazandı.” diye konuştu.

Denizli'de 43 dakikada 240 çöp şiş yedi, para ödülünün sahibi oldu VİDEO

