Denizli'de acı ölüm! Serum verilip evine gönderilen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Acıpayam ilçesi Kelekçi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, rahatsızlanınca hastaneye götürülen ve serum verilen 5 yaşındaki çocuk, evine geri gönderildi. Evinde tekrar fenalaşarak ambulansla hastaneye sevk edilin minik kız yaşama tutunamadı.

DHA

Denizli'de acı ölüm..

Acıpayam ilçesi Kelekçi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 5 yaşındaki Fatmaana Ünal, akşam saatlerinde rahatsızlanarak ailesi tarafından Acıpayam Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Serum verilip gönderildi

Burada serum verildikten sonra taburcu edilen Ünal, evine gittikten bir süre sonra tekrar halsizleşerek fenalaştı.

Durumu fark eden baba Hasan Ünal, kızını Kelekçi 112 Acil Sağlık İstasyonuna götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan minik kız, ambulansla tekrar Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evde yeniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti

Yolda sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen minik Fatmaana’nın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Ölümü araştırılıyor

5 yaşındaki kızın kesin ölüm sebebinin netleşmesi için cenazesinin, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)