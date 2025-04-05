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İHA

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, sosyal medya üzerinden duyurusu yapılan 18 yaş altı gençler için düzenlenen alkollü partide, iki çocuk tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle üzerine 17 yaşındaki çocuk, partiden çıkarak kaçtı.

ARKADAŞINI 2 YERİNDEN BIÇAKLADI

Kaçan çocuğu yakalamak için K.C. ve arkadaşı peşine takıldı.

Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde çocuğu yakalayan K.C. ve arkadaşı önce darbedip, sonra iki yerinden bıçakla yaraladı.

Bıçakla yaralanan çocuk yere yığılırken, K.C. ve arkadaşı olay yerinden kaçtı.

YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

POLİS EKİPLERİ, SALDIRGANI YAKALADI

Olay yerinden kaçan K.C., polis ekiplerinin çalışmasıyla kıskıvrak yakalandı.

Kavgada 2 bıçak darbesi alan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.