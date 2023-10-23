Denizli'de alkollü grup kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu! Polise taşla saldırıp küfrettiler Dereye uçan otomobilden hafif sıyrıklar ile kurtulan ve alkollü oldukları kazazedeler arasındaki 2 kadın polise saldırmasının ardından gözaltına alınarak götürüldüğü hastanede güvenlik görevlisine de saldırdı.

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DHA

Dikkatsiz sürücülerin sebep olduğu kazalarda onlarca vatandaş can verdi...

Yurtta güvenlik güçleri denetimleri sıklaştırarak denetimleri elden bırakmazken yeni kazalar meydana geliyor.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde gece saatlerinde ters yönde ilerleyen otomobil, sürücüsünün manevra yapacağı sırada yolun sağındaki dereye uçtu.

Çevredekiler yardıma koşup, bir yandan da durumu polise bildirdi.

Yardıma izin vermediler

Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan 1'i erkek 4 kişi, deredeki otomobilden çıktı.

Yardım etmek için gelen 1 kişiye de kazazedeler saldırdı.

O anlar kaydedildi

Kaza anı, otomobildekilerin araçtan çıkmaları ve yardım etmek isteyen kişiye saldırı ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Polise küfredip saldırdılar

Daha sonra kazazede 4 kişi, olay yerinden yürüyerek uzaklaşmak istedi.

Bu sırada gelen polis ekiplerine, çevredekiler kazazedelerin gittiği yönü gösterdi.

Polis, 4 kazazedeyi peşlerinden gidip, durdurdu. Polis, otomobili kimin kullandığını öğrenmek istedi.

Ancak kazazedeler arasındaki kadınlardan S.Ş. ile A. A. polislere küfredip, hakaretler etti.

Taşla saldıran şüpheliler gözaltına alındı

Alkolün olduğu tahmin edilen ve ayakta durmakta zorlanan 2 kadın, kendilerini görüntüleyen gazetecilere de küfredip, yerden aldıkları taşları atmak istedi.

Bunun üzerine polis, müdahale edip, S.Ş.'nin elindeki taşı bırakmasını sağladı.

Ancak kadın, polislere direnmeye devam etti. Bunun üzerine polis, 2 kadına kelepçe takıp, gözaltına aldı.

Güvenlik görevlisinin saçını çekti

Adli muayene için Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülen 2 kadın, hastanede kadın güvenlik görevlisine de saldırıp, saçını çekti.

2 kadın serbest bırakıldı

Sağlık kontrolünün ardından 2 kadın, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)