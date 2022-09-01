Denizli’de alkollü sürücünün engel olmadığı köpeğinin polisi ısırma anı

Denizli’de alkollü sürücünün engel olmadığı köpeğinin polisi ısırma anı

Alkollü sürücünün “Dogo Argentino” cinsi köpeği, bir polisi kolundan ısırdı. O anlar kameraya yansırken, sürücünün daha önce defalarca alkollü araç kullandığı ortaya çıktı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi’nde bir vatandaşın ihbar ettiği 20 AH 990 plakalı otomobil, trafik polisleri tarafından Saltak Caddesi üzerinde durduruldu.

2.86 promil alkollü olan sürücü Arda T., dışarı çıkarılmak istediği an polise direndi.

Polise direndi, köpeğinin ısırmasına engel olmadı

Bu sırada sürücünün arka koltukta bulunan “Dogo Argentino” cinsi köpeği, polis memuru S.Ö.’yü kolundan ısırdı.

Sürücünün köpeğinin ısırmasına engel olmadığı olay yerine, takviye ekip sevk edildi.

Isırma anı kamerada

Polis memurunun köpeğin ısırması sonucu yaralandığı olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Bir başka araçtan kaydedilen görüntülerde, polisin sürücüyü indirmeye çalıştığı esnada köpeğin ısırması ve vatandaşların yardıma koşup polis memuruna yardım etmesi yer aldı.

Alkollü sürücünün engel olmadığı köpeğinin polisi ısırma anı VİDEO

Gözaltına alındı

Olay yerine giden güvenlik güçleri alkollü sürücüyü gözaltına alırken, yaralı polis memuru ise Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Uyuşturucu iğne ile sersemleştirilen yasaklı köpek, belediye ekiplerince barınağa götürüldü.

Defalarca alkollü araç kullandı

Daha önceden de alkollü araç kullanmaktan 2034 yılına kadar ehliyetine el konulduğu öğrenilen Arda T.’nin, defalarca alkollü araç kullanmaktan ceza yediği öğrenildi.

İHA’nın haberine göre kolundan köpeğin ısırması sonrası yaralanan polis memuru S.Ö. ise tedavisinin ardından taburcu oldu.