Denizli'de amca çocuklarının kız kavgasında masum bir kadın can verdi Denizli'de kız meselesi yüzünden tartıştığı amcasının oğlunun sığındığı markete pompalı tüfekle ateş eden saldırgan, market sahibi kadını öldürdü.

AA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Hasan S. (25) ile amcasının oğlu Yusuf S. (26), kız meselesi yüzünden tartışıp ayrıldıktan sonra Kayhan Mahallesi'ndeki parkta yeniden buluştu.

Burada yeniden alevlenen tartışmanın ardından Hasan S., kuzeni ile arkadaşları Emircan U., Muhammet S., Furkan A., İsmail B., Tolga G. ve Buse K.'den kaçıp yakınlardaki markete sığındı.

Yanında getirdiği pompalı tüfekle amcasının oğlunu takip eden Yusuf S.'nin ateş etmesi sonucu kuzeni ve market sahibi Merve Acar (28) yaralandı.

Hastanede can verdi

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Merve Acar (28) ile Hasan S.'yi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Merve Acar, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Hasan S.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

7 şüpheli gözaltına alındı

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri şüphelileri Merkezefendi ilçesinde saklandıkları adreslerde gözaltına aldı.

Cinayet şüphelisi Yusuf S. ile arkadaşı Buse K.'nin bir apartmanın çatısında saklanırken yakalandıkları belirtildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin işlemleri sürüyor.