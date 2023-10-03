Denizli'de aracını yanmaktan esnaf kurtardı Samet Akbaş idaresinde seyir halindeki araç, yakıt tesisatında oluşan arıza nedeniyle bir anda yanmaya başladı. Aracını kurtarmak isteyen Akbaş ise yangını söndürmek için uzun süre çabaladı.

İHA Denizli’nin Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde talihsiz bir olay meydana geldi... Samet Akbaş idaresindeki otomobil, seyir halindeyken yakıt tesisatında oluşan arıza nedeniyle bir anda yanmaya başladı. Aracın ön kısmından alevler yükseldiğini gören Akbaş, çevre esnaflardan temin ettiği 4 tane büyük boy yangın tüpüyle yangına müdahale etti. Esnafın desteğiyle alevlere müdahale etti Büyük bir soğukkanlılık gösteren Samet Akbaş, müdahale ettiği yangının büyümesini önledi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yeniden alev alan araçtaki yangını tamamen söndürdü. "Söndürdüm yeniden alev aldı" Yangına müdahale ederek aracını tamamen yanmaktan kurtaran Samet Akbaş, “Seyir halindeyken araç bir anda yanmaya başladı. Esnaflardan bulduğun yangın tüpüyle, yangına müdahale ettim. Söndükten sonra araç yeniden alev aldı. İtfaiye gelince yangın tamamen söndürüldü. Paniklemeden müdahale ettim, etmeseydim yangın iç kısımlara sıçrardı. İtfaiye gelene kadar en azından kontrollü şekilde alevlerin büyümesini önledim.” dedi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)