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    Denizli’de ‘askere gideceğiz’ yalanıyla para topladılar

    Askere gideceklerini ve durumlarının olmadığını söyleyerek vatandaşlardan para toplayan şahıslar, bekçiler tarafından fark edildi. Bekçileri görünce kaçmaya başlayan şahıslar kısa sürede yakalandı.
    • İHA
    • 28.07.2021 - 12:26
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 12:32
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    Denizli’de ‘askere gideceğiz’ yalanıyla para topladılar

    Denizli’nin Merkezefendi ilçesi 15 Mayıs Mahallesi’nde kentin en işlek noktası olan Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda grup halinde gezen 4 genç, vatandaşlara kolonya ve şeker ikram ederek “Askere gideceğim. Durumumuz yok. Askerimize yardım edin.” yalanıyla para topladı.

    Karşılarında mahalle ve çarşı bekçilerini gören grup, ellerindeki kolonya ve şekerleri poşete saklayıp kaçmaya başladı.

    MAĞAZA ÖNÜNDE YAKALANDILAR

    Yaya trafiğinin yoğun olduğu bulvar üzerinde bekçiler ile grup arasında kovalamaca yaşandı.

    Takviye polis ekiplerinin de desteği ile daha fazla kaçamayan grup, bir mağazanın önünde yakalandı.

    Denizli’de ‘askere gideceğiz’ yalanıyla para topladılar #1

    ARAMA YAPILDI

    A.Ö., A.E., S.T. ve T.K. isimli gençlerin üzerinde arama yapıldı.

    Bekçiler, farklı yerlere yerleştirilmiş yaklaşık 2 bin lira para ele geçirdi.

    Denizli’de ‘askere gideceğiz’ yalanıyla para topladılar VİDEO

    SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

    Birçok mahallede aynı yöntemle para topladıkları belirlenen 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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