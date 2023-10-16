Denizli'de bacanağa kurşun yağmuru: 1 ölü 1 yaralı Denizli'de kahvehanede oturan bacanağını 5 el ateş ederek öldüren saldırgan kayıplara karıştı.

İHA

Antalya'da yaşayan Galip Aldırma, taziye ziyareti için geldiği Denizli'nin Honaz ilçesi Yeni Mahalle'de akrabası Cabbar A. ile birlikte kahvehaneye oturdu.

Galip Aldırma ile Denizli il merkezinde ikamet eden bacanağı arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Şüpheli bacanak, alacaklı olduğu bacanağına 5 el ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

Silahlı kavgaya tanık olan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede can verdi

Yaralılardan durumu ağır olan Galip Aldırma, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne; silahlı saldırıda araya girmeye çalışırken yaralanan akrabası ise Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Galip Aldırma, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan şüpheli bacanağın yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)