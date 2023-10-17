Denizli'de bacanağını öldüren zanlı Sivas’ta yakalandı Honaz ilçesinde kahvehanede oturan bacanağını 5 el ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla aranan cinayet zanlısı, Sivas’ta düzenlenen operasyonla yakalandı.

İHA

Denizli’nin Honaz ilçesi Yeni Mahalle çarşı meydanında bulunan kahvehanede meydana gelen olayda; Antalya'da yaşayan 38 yaşındaki Galip Aldırma ile Denizli il merkezinde kuaförlük yapan bacanağı Fırat Ç., Honaz ilçesinde hayatını kaybeden bir yakınlarının cenazesinde karşılaştı.

Aralarında geçmişe dayalı husumet bulunduğu öğrenilen iki bacanak, cenaze namazı sırasında yeniden tartıştı.

Galip Aldırma, cenazenin toprağa verilmesinin ardından 41 yaşındaki akrabası Abdulcabbar A. ile birlikte meydandaki kahvehaneye oturdu.

5 el ateş etti

Elindeki silahla kahvehaneye gelen Fırat Ç., bacanağına 5 el ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

Silahlı kavgaya tanık olan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan durumu ağır olan Galip Aldırma, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne, silahlı saldırıyı önlemek için araya girmeye çalışırken yaralanan Abdulcabbar A. ise Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Galip Aldırma, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken; ağır yaralanan akrabasının ise yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Katil zanlısı bacanak Sivas'ta yakalandı

Olayın ardından kayıplara karışan cinayet zanlısı Fırat Ç., yapılan takip sonucu Sivas’ta düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının, ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)