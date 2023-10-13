Denizli'de balkona çıplak çıkıp kıyafetlerini yola fırlattı! 3 kez gözaltına alınıp hastaneden kaçtı... 2 gündür trafikte araçların önüne yatarak ve çıktığı balkonda soyunup eşya fırlattı. Hastaneden kaçıp kavşağın göbeğine boylu boyunca uzanan kadın, üçüncü kez gözaltına alındı.

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İHA

Denizli’nin Çivril ilçe merkezinde bir kadın, 2 gündür polis ekiplerine ve vatandaşa zor anlar yaşatıyor...

Yaren S. isimli kadın, 2 gündür araçların önüne yattığı, çıktığı balkonda soyunup eline geçenleri yoldan geçenlere fırlattığı görüntülerle gündeme geliyor.

Önceki gün gözaltına alınıp serbest bırakılan, dün ise ambulansla hastaneye sevk edilen Yaren S. gece saatlerinde hastaneden kaçtı.

O saatten beri kendisinden haber alınmayan Yaren S., bugün öğle saatlerinde 2 gündür eylemlerine devam ettiği bölgenin 100 metre ilerisinde ve bir dönem yaşadığını iddia ettiği apartmanın da bulunduğu kavşakta ortaya çıktı.

Yoldan geçenlere saldırdı

Boylu boyunca yola uzanan kadın, yoldan geçen araçlara da tekme ve yumruklar savurdu.

"Müge Anlı buraya gelecek"

Sürücülerin çarpmamak için büyük mücadele verdiği kadın, “Ben bu evde yaşıyordum. Müge Anlı’yı çağırın, Müge Anlı buraya gelecek.” diye bağırdı.

Yeniden gözaltına alındı

Kendisini cep telefonlarıyla çekenlere de küfürler savuran kadın, polis ekipleri tarafından üçüncü kez gözaltına alındı.

Bu kez polis nezaretinde hastaneye götürülen Yaren S.’nin tekrar hastaneden kaçmaması için önlem alınacağı belirtildi.

3 gündür ilçede büyük rahatsızlığa yol açan kadının, bir dönem Çivril’deki eğlence mekanlarında çalıştığı, daha İstanbul’a dönen kadının, tekrar iş bulma ümidiyle geri geldiği ilçede iş bulamayınca bunalıma girdiği iddia edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)