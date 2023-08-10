Denizli'de bir kişi, intikam paylaşımından 8 saat sonra öldürüldü Geçen yıl iki genci öldürüp, cesetlerini su kuyusuna atarak yaktıktan sonra üzerlerini taşla kapattığı belirlenip tutuklanan ve hakkında dava açılan katilin kardeşi, otomobilinde av tüfeğiyle öldürüldü. Olaydan 8 saat önce yapılan bir paylaşım, polisi harekete geçirdi.

DHA Korku filmlerini aratmayan cinayet, Denizli’nin Serinhisar ilçesinde işlendi... Bir leblebi imalathanesinde çalışan 25 yaşındaki Kemal Akköse, bugün saat 07.00 sıralarında işe gitmek için Aşağı Mahalle Ortaokul Sokak'taki evinden çıktı. Park halindeki otomobiline binen Akköse, bu sırada yüzünü gizleyerek yanına yaklaşan kişinin saldırısına uğradı. Başından ve göğsünden vuruldu Akköse'ye av tüfeğiyle 4 el ateş ederek başından ve göğsünden vuran saldırgan, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ve savcı detaylı inceledi Sağlık ekibi Akköse'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Akköse'nin cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ağabeyi, çifte cinayetten yatıyor Kemal Akköse'nin, geçen yıl 6 Haziran'da uzaktan akrabası Hasan Akköse (19) ile İsmail Yalçın'ı (17) tüfekle öldürüp, su kuyusuna attıktan sonra cesetlerini benzin dökerek yakıp, üzerlerini taş ve toprakla doldurduğu belirlenerek tutuklanan Mustafa Akköse'nin (34) kardeşi olduğu tespit edildi. Mustafa Akköse'nin ise 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Denizli 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam ediliyor. Öldürülen gencin annesi paylaştı: İntikamını alacağım Olayla ilgili çalışma başlatan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, geçen yıl öldürülen Hasan Akköse'in annesi A.K.'nin sosyal medya hesabından intikam paylaşımı yaptığını belirledi. A.K.'nin paylaşımında öldürülen oğlu Hasan Akköse'nin fotoğrafını koyup üzerine 'Söz intikamını alacağım kuzum' yazarak, dün saat 23.00 sıralarında paylaştığı görüldü. Boşandığı eşi gözaltına alındı Polis, şüpheli olarak A.K.'nin boşandığı eşi, öldürülen oğlunun babası Y.A.'yı gözaltına aldı. Y.A., emniyetteki ifadesinde Kemal Akköse'yi kendisinin öldürmediğini ileri sürdü.