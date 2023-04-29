İHA

Ülke genelinde kaçak alkolle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Yapılan çalışmalar ve denetimler her geçen gün artarken vatandaşın zehirlenmesinin önüne geçilmeyi amaçlandırılıyor.

Bir yeni olay ise Denizli'nin Pamukkale ilçesinde olacak yakınlarının bir süredir haber alamadığı tekstil sahibi Talip Kızakoğlu (62), evinde hareketsiz yatarken bulundu.

Evinde ölü bulundu

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Kızakoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde çok sayıda alkolle karşılaşan güvenlik güçleri, detaylı çalışma gerçekleştirdi.

Morga kaldırıldı

Yapılan incelemenin ardından cansız beden otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Sahte alkolden öldüğü belirlendi

İlk belirlemelere göre Kızakoğlu’nun sahte aldıktan sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Denizli'de bir kişi sahte alkolden hayatını kaybetti
Denizli'de bir kişi sahte alkolden hayatını kaybetti
Denizli'de bir kişi sahte alkolden hayatını kaybetti