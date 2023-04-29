Denizli'de bir kişi sahte alkolden hayatını kaybetti Yakınlarının haber alamayarak ihbarda bulunması üzerine evinde arama yapılan adamın ölü bulunması üzerine yapılan otopside sahte alkolden öldüğü belirlendi.

İHA Ülke genelinde kaçak alkolle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Yapılan çalışmalar ve denetimler her geçen gün artarken vatandaşın zehirlenmesinin önüne geçilmeyi amaçlandırılıyor. Bir yeni olay ise Denizli'nin Pamukkale ilçesinde olacak yakınlarının bir süredir haber alamadığı tekstil sahibi Talip Kızakoğlu (62), evinde hareketsiz yatarken bulundu. Evinde ölü bulundu İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Kızakoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Evde çok sayıda sahte alkolle karşılaşan güvenlik güçleri, detaylı çalışma gerçekleştirdi. Morga kaldırıldı Yapılan incelemenin ardından cansız beden otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Sahte alkolden öldüğü belirlendi İlk belirlemelere göre Kızakoğlu’nun sahte alkol aldıktan sonra hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.