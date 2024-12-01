Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, namaz kılmak için yaşadığı mahallesinde bulunan Şükür Camisine gelen Osman Mert, ayakkabısını cami kapısına bıraktı.
Namaz kıldıktan sonra camiden çıkmak isteyen Osman Mert, ayakkabısının tekini bulamadı.
HIRSIZ, KÖPEK ÇIKTI
Ayakkabı hırsızının bulunması için caminin güvenlik kamerası kayıtları incelendi.
GÜvenlik kamerasında yapılan incelemelerin ardından, camiye giren sokak köpeğinin bir süre dolaştıktan sonra ayakkabının tekini alarak uzaklaştığı tespit edildi.
ANBEAN KAYDA ALINDI
Sevimli hırsızın camiden ayakkabı kaçırma anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde köpeğin cami kapısından girdikten sonra ayakkabıların konulduğu bölümde bir süre dolaştığı, ardından kapı önündeki bir ayakkabının tekini alarak uzaklaştığı anlar yer aldı.
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