Denizli'de, cezaevinden tahliye olan şahıs oğlunu öldürdü

Boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayan şahıs, cezaevinden tahliye olmasının ardından oğlu Şahin Y.'yi, silahla vurdu.

Denizli’nin Çivril ilçesinde yaşayan Ünal Y., boşanma aşamasında olduğu eşi Selma Y.’yi bıçakladı.

Kadın olaydan yaralı olarak kurtulurken, tutuklanan Ünal Y. ise bir süre önce cezaevinden tahliye edildi.

OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

Bugün ise oğlu Şahin Y.’nin çalıştığı kum ocağına gelen Ünal Y., oğlunu konuşma bahanesiyle dışarıya çıkarttı. Oğlu ile tartışan baba, başına bir el ateş ederek Şahin Y.'yi öldürdü.

Yol kenarına yığılan Şahin Y.’yi gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KATİL ARANIYOR

Yapılan incelemenin ardından Şahin Y.’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.