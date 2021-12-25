Denizli'de çocuğa şiddet

Semt polikliniğinde bir kadının, yanındaki kız çocuğunun dizine vurup, tokat atması kameraya yansıdı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Dokuzkavaklar Mahallesi'nde bulunan semt polikliniğine gelen bir kadın, sıra beklediği sırada yanında oturan yaşlarındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı.

DİZİNE VURUP, TOKAT ATTI

Çocuk korkudan hareket edemez hale gelirken kadın önce dizine vurdu, ardından da yüzüne tokat attı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

O anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüler tepkilere sebep olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de küçük çocuğa şiddet kamerada