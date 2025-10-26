Denizli'de çocuklarını görmeye gitti, eşinin sevgilisi satırla saldırdı Merkezefendi ilçesinde, ayrı yaşadığı eşinin evine çocuklarını görmek için giden adam, eşinin sevgilisi tarafından satırla saldırıya uğradı. Ağır yaralanan talihsiz adam, hastanede iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Çocuklarını görmek için gitti, canından oldu... Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 22 Ekim Çarşamba günü Akkonak Mahallesi Lozan Caddesi'nde Yılmaz Köse (45), ayrı yaşadığı eşi İkbal Köse'nin evine çocuklarını görmek amacıyla gitti. Bu sırada evde bulunan İkbal Köse'nin sevgilisi Muhammet Koç (39) ile Yılmaz Köse arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. EŞİNİN SEVGİLİSİ SATIRLA SALDIRDI Arbede sırasında Muhammet Koç, eline aldığı satırla Yılmaz Köse'ye saldırdı. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yılmaz Köse, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri saldırgan Muhammet Koç'u gözaltına aldı. HAYATINI KAYBETTİ Hastanede iki gündür yaşam savaşı veren Yılmaz Köse, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Köse'nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna gönderildi. Gözaltına alınan Muhammet Koç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

