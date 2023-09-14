Denizli'de dayak yediği kocasını öldürdü: Seni kıtır kıtır doğrayacağım dedi Boşanma aşamasındaki eşi tarafından saldırıya uğrayan kadın, arbede sırasında cinayet işledi. Öldürdüğü kocasının "Kıtır kıtır doğrayacağım, bu gece ölün çıkacak" dediğini belirten kadın tutuklandı.

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İHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde apartmanın birinci katında yaşayan Emel Ener (35), dayak yediği kocası Barış Selahattin Ener’i (55) eline aldığı bıçakla göğsünden ve karnından bıçakladı.

Koca kanlar içinde yere yığılırken, şok geçiren Emel Ener, annesini arayarak durumu söyledi. Olay yeri giden anne, karşılaştığı manzara sonrası ihbarda bulundu.

Olay yerine giden sağlık görevlileri yere yığılan adamın hayatını kaybettiği belirledi, şok geçiren kadın ise güvenlik güçleri tarafından olay yerinde gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Karakoldaki işlemleri tamamlanan kadın, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eşinden şiddet gördü

Adliye çıkarıldığı sırada 'Eşinizden şiddet mi gördünüz?' sorusuna kafa sallayarak olumlu cevap veren kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emel Ener'in daha önce İstanbul'da bir hava yolu şirketinde kabin amiri olarak çalıştığı, Barış Selahattin Ener ile tanışıp evlendikten sonra Denizli'ye yerleştikleri ve boşanma aşamasında oldukları belirtildi.

Barışmak için buluşup tartışmaya başladılar

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, çiftin sık sık tartıştığı, karşılıklı darp davaları açtığı, genç kadının eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldığı bilgisi yer aldı.

Olay günü çiftin barışmak için yemeğe çıktığı fakat dönüşte yine tartıştıkları kaydedildi.

Bıçakla saldıran kocasının ellerini tuttu

Emel Ener, ilk ifadesinde eşinin kendisine bıçakla saldırdığını, elleriyle eşinin elini tuttuğunu, o sırada bıçağın omzuna girdiğini, sonra eşinin yere düştüğünü, bıçağın bulunduğu yerden çıktığını söyledi.

Müebbet hapsi istendi

İddianamede, Ener'in 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Tutuklu sanık Ener'in yargılanmasına, bugün Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya, sanık Emel Ener, avukatı ve öldürülen Barış Selahattin Ener'in ailesinin avukatı ve tanıklar katıldı.

"Seni kıtır kıtır doğrayacağım, bu evden ölün çıkacak"

Eşinin öldürülmesinde kullanılan bıçaktaki parmak izlerini kendisinin silmediğini öne süren Emel Ener, eşinin alkolle ilgili sorunları olduğunu ve bu yüzden tedavi gördüğünü söyledi.

Olay günü de alkollü olan kocasının boğazını sıkmaya çalıştığını, boğuşma sonrası kendisine tekme atarak, "Seni kıtır kıtır doğrayacağım, bu gece bu evden ölün çıkacak." diyerek tehdit ettiğini savunan Emer Ener, elinde bıçak olan kocasının başına vurduğunu ifade etti.

Duruşma ertelendi

Yaşanan arbede sırasında kocasının elindeki bıçakla yere düşüp yaralandığını ile süren Emel Ener, tekrar saldırmasın diye bıçağı alıp mutfağa bıraktığını beyan etti.

Eşini uyandırmak için çaba harcadığını ve korkuyla annesini aradığını kaydeden Emel Ener, savunmasında parmak izi çıkmasın diye herhangi bir girişimde bulunmadığını kaydetti.

Mahkeme heyeti, Emel Ener'in tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 5 Aralık'a erteledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)