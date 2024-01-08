Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında alkol alan gençlerin içeride başlayan tartışması çıkışta silahlı kavgaya dönüştü.
Olay yerinden ayrıldıktan sonra pompalı tüfekle geri dönen bir genç etrafa rastgele ateş etmeye başladı.
Arkadaşının engel olma çabalarına rağmen peş peşe tetiğe basan genç korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.
Yaşananlar kamerada
Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan kavga üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin olay yerine geldiğini gören gruptaki bazı kişiler hızla kaçarak izini kaybettirdi.
Polis ekipleri olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış