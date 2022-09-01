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- Denizli’de eşek otomobilin tepesine düştü, sürücü yaşamını yitirdi
Denizli’de eşek otomobilin tepesine düştü, sürücü yaşamını yitirdi
Gece saatlerinde otomobili ile seyir halinde olan Osman Soy, önüne çıkan eşeğe çarptı. Eşek çarpmanın etkisi ile otomobilin tavanına düşerken Soy, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
- 01.09.2022 - 12:00
- Güncelleme : 01.09.2022 - 12:14
Denizli’nin Çameli ilçesinde, gece saatlerinde Acıpayam’dan Çameli Cumaalanı istikametine gitmekte olan Osman Soy, Bostan Deresi mevkisinde yola çıkan eşeğe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle eşek, otomobilin tavanına düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü vefat etti, eşek telef oldu
İHA’nın haberine göre; olay yerine giden sağlık görevlileri, yolcu konumunda bulunan baba Hüseyin Soy’u ağır yaralı olarak Acıpayam Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Hastaneye kaldırılan Hüseyin Soy, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Kazada araç hurdaya dönerken, eşek ise telef oldu.