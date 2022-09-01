Haberler

3. Sayfa Haberleri

Denizli’de eşek otomobilin tepesine düştü, sürücü yaşamını yitirdi

Denizli’de eşek otomobilin tepesine düştü, sürücü yaşamını yitirdi

Gece saatlerinde otomobili ile seyir halinde olan Osman Soy, önüne çıkan eşeğe çarptı. Eşek çarpmanın etkisi ile otomobilin tavanına düşerken Soy, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.