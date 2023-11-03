Denizli'de eşini 8 kurşunla öldüren koca, suçu kayınvalidesine attı Yeni doğan bebeğinin 18 yaşındaki annesi İrem Evren'i 8 kurşunla öldüren Ferhat Evren, önce karısının kendisine silah doğrulttuğunu, kayınvalidesinin kışkırttığını ve olayı planladığını iddia etti.

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İHA

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir aile vahşeti yaşandı.

Olay sonrasında henüz yeni doğmuş bir bebek, hayata annesini kaybederek başladı.

27 yaşındaki Ferhat Evren ve 18 yaşındaki İrem Evren çifti, evliliklerinden itibaren anlaşmazlık içerisindeydi.

Öyle ki genç kadın, bir yıl önce aile içi şiddet nedeniyle mahkemeye başvurarak ayrılmaya karar vermiş, 3 gün sonra ise yeni bir dilekçe sunarak şikayetinden vazgeçtiğini bildirmişti.

Yeni doğmuş bebeğinin annesini 8 kurşunla öldürdü

Aralarındaki sorunların devam etmesine rağmen evliliklerini sürdüren çiftin arasında bebeklerini kucaklarına almaları üzerinden henüz 1 ay geçmişken büyük bir kavga çıktı.

Kavga sırasında kontrolünü kaybeden Evren'in, yeni doğmuş bebeğinin annesini 8 kurşunla vurmasıyla genç kız hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçıp kayıplara karışan koca, 40 gün sonra jandarma tarafından ikna edilerek teslim oldu.

"Olayı kaynanam planladı"

İfadesi sonrası komandolar eşliğinde çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen kocanın, “Katil kaynanam, ben değilim. Neden öldürdüğümü kaynanama sorun” sözleri merak uyandırdı.

Evren kayınvalidesinin, kendisini tahrik edip kızının onu nasıl aldattığını anlattığını söyledi.

Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada katil koca, kayınvalidesinin kızı ve kocasından intikam almak için olayı planladığını iddia etti.

"İlk önce karım silah doğrulttu"

Öte yandan ilk önce karısının kendisine silah doğrulttuğunu, gerisini hatırlamadığını iddia etti.

Otopsi raporuna göre vücutta 8 el kurşunun olduğu iddianamede yer alırken, tutuklu sanık Ferhat Evren hakkında ‘Eşe karşı kasten öldürme suçundan’ ağırlaştırılmış müebbetle dava açıldı.

"Silahıma sahip çıkın"

Sanık avukatı, cinayette kullanılan silahın maktulün dayısına ait olduğunu, hatta dayısının "Silahıma sahip çıkın." diye mektup yazdığını ifade etti.

Söz konusu silah henüz bulunamadı.

Ağırlaştırılmış müebbet talep edildi

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına avukatlar, sanık Ferhat Evren, aile yakınları ve 15’e yakın tanık katıldı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın, "tasarlayarak eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İrem Evren’in aile avukatı da sanığın genç kadına sürekli şiddet uyguladığını, indirim almak için aldatma suçlamasını iftira attığını ve herhangi bir aldatmaya yönelik bir bulguya rastlanmadığını savundu.

Yeni belgelerin incelenmesi için ertelendi

Şüpheli, duruşma sırasında bir kez daha kayınvalidesini suçladı ve olayı itiraf etmedi.

Mahkeme heyeti, dosyaya eklenen belgelerin incelenmesi için duruşmayı 24 Kasım’a erteledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)