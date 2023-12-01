Denizli'de eşini öldürdüğünü canlı yayında itiraf etmişti: Müebbet hapsi isteniyor Pamukkale ilçesinde, eşi Mine Kocadağ'ı, katıldığı televizyon programında boğarak öldürdükten sonra gömdüğünü itiraf eden tutuklu sanık Mithat Kocadağ duruşmada, "Eşimi çok seviyordum. Bunların yaşanmasını istemezdim" dedi.

DHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi'nde yaşayan 1 çocuk annesi Mine Kocadağ, geçen sene aniden ortadan kayboldu.

Bir otelde bahçıvan olarak çalışan eşi Mithat Kocadağ, polise gidip, kayıp ihbarında bulundu.

Polisin yaptığı aramada Mine Kocadağ bulunamadı. Kocadağ'ın ağabeyi Tayfun Koç, polise verdiği ifadesinde, kardeşini, eşinin öldürmüş olabileceğinden şüphelendiğini söyledi.

İddiaları reddetti

Mithat Kocadağ ise ifadesinde eşinin nerede olduğunu bilmediğini savundu.

O dönem yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Soruşturmayı derinleştiren cinayet büro ekipleri, çelişkili ifadeler veren Mithat Kocadağ'ın, çalıştığı otelden alınan güvenlik kamerası kayıtlarında el arabasıyla çuval taşıdığı görüntülere ulaştı.

Polis ekipleri otelin arkasında ve bahçesinde ocak ayında Mine Kocadağ'ı aradı, ancak iş makineleriyle yapılan kazı çalışmalarında bir ize rastlanmadı.

Daha önce çalıştığı otelin bahçesine gömmüş

30 Ocak'ta bir televizyon kanalındaki programa katılan Mithat Kocadağ, canlı yayında eşi Mine Kocadağ'ı öldürdüğünü itiraf edip, cesedini gömdüğü yeri tarif etti.

Tarif üzerine Kocadağ'ın daha önce çalıştığı otelin bahçesinde yapılan kazı çalışmasında, eşinin çuvalda cesedi bulundu.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasıyla çuvaldan çıkartılan Mine Kocadağ'ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

"Ön otopside boğazına düğümlenmiş şekilde havlu bulundu"

Mithat Kocadağ'ın, eşini gömdükten sonra otelden istifa ederek ayrıldığı belirlendi.

İstanbul'da polis tarafından gözaltına alınan Mithat Kocadağ, ifadesinde şunları söyledi:

Olay gecesi saat 03.00'te mutfakta tartıştık. İttim, yere düştü. Başını vurdu ve öldü. Saat 05.00'e kadar yaklaşık 2 saat boyunca kanlar içinde yerde kaldı. Yerden kaldıramadım. Mine'nin yüzünü havluyla sildim. Sonra da sarılıp, öptüm. Cesedini mutfaktan, önce banyoya götürdüm. Sonra ise yatak odasındaki bazanın altına sakladım. Sabah duş aldım ve işe gittim. Ceset bazanın altında 2 gün boyunca kaldı. Cesedi bazanın altından çıkarıp, çarşafa sardıktan sonra çuvala koydum, o şekilde taşıdım. Kardeşimin otomobilinin bagajına koydum. Cesedi ilk önce köye götürmek istedim ama daha sonra çalıştığım yere götürdüm. Saat 06.00'da otelin bahçesine gömdüm. Cesedi el arabasıyla taşıdım, sera olan yerin yakınına gömdüm. Üzerine biraz toprak attım.

Denizli'ye getirilen Kocadağ, ifadesinde eşinin düşerek öldüğünü söylerken, yapılan ön otopside ise boğazına düğümlenmiş şekilde havlu bulundu.

Kocadağ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Müebbet hapis istendi

Soruşturmanın ardından Mithat Kocadağ, 'eşi kasten öldürme' suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Denizli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

Bugün görülen ikinci duruşmaya Kocadağ tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlanırken, öldürülen Mine Kocadağ'ın annesi Ayşe Koç, babası Mustafa Koç, cinayet şüphelisinin annesi Ümmü Kocadağ ile babası İbrahim Kocadağ ve avukatlar katıldı.

"Eşimi çok seviyordum, pişmanım"

Kocadağ, duruşmasındaki ifadesinde, "Eşimi çok seviyordum. Bunların yaşanmasını istemezdim. Pişmanım." dedi.

Duruşma, savcılığın olaya ilişkin mütalaasını sunmak üzere 19 Aralık tarihine ertelendi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)