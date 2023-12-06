Denizli'de eşini öldüren kadın konuştu! "Bıçağı çevirmeseydim..." Boşanma aşamasındaki eşi Barış Selahattin Ener'i öldürmekle yargılanan Emel Ener'in cezası belli oldu. Ener, tahrik hükümleri uygulanarak 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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İHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesi 5 Mayıs Mahallesi'nde yaşayan Barış Selahattin Ener’i eşi Emel Ener, bıçakla göğüs ve karın bölgesinden bıçakladı.

Ener daha sonra annesini arayarak durumu anlatırken, annesinin ihbarı sonucu adrese gelen sağlık ekiplerinin Selahattin Ener’in yaşamını yitirdiğini belirlemesinin ardından gözaltına alındı.

Müebbet hapis cezası talep edildi

Devam eden davanın karar duruşmasına sanık Emel Ener, maktul Barış Selahattin Ener’in yakınları, sanık yakınları ve her iki tarafın avukatları hazır bulundu.

Yapılan otopside, Barış Selahattin Ener’in iki ana damarının ve akciğerinin zarar gördüğü, ölümünün de bu nedenle gerçekleştiği belirlendi. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık hakkında ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmiş, takdir ve tahrik indirimleri ile meşru müdafaa hükümlerinin mahkeme heyeti tarafından değerlendirilmesi istenmişti.

Savunması ortaya çıktı

Savcılık mütalaasında elde edilen delillerle suçun sabit olduğunu, sanığın ağırlaştırılmış hapisle cezalandırılmasını istedi. Maktul avukatları ise sanığın suçu tasarlayarak işlediğini ileri sürdü. Savunma yapan sanık Emel Ener, olay günü evden çıkmak istediğini savunarak, “Defalarca şiddet gördüm. Psikolojik baskı gördüm. Eşim alkol tedavisi görüyordu. Sevdiğim için onunla evlenmiştim. Onun için İstanbul’da işimi bırakıp Denizli’ye yerleştim. Defalarca şikâyetçi oldum. Uzaklaştırma kararı alınmadığı için beni dövebilme rahatlığı vardı.” dedi. Sanık avukatı, müvekkilinin kendini savunurken olayın gerçekleştiğini belirterek beraatini talep etti.

"Bıçağı çevirmeseydim ölmüş olacaktım"

Yargılama sonunda, son sözü sorulan sanık Emel Ener, “O gece bıçağı çevirmeseydim ölmüş olacaktım. Canımı korumaya çalıştım. Kimse kendine doğru saplanmak üzere olan bir bıçak karışında savunmasız kalamaz. Herkes benim gibi kendini korumaya çalışır.” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığa ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ardından ise eylemin haksız tahrik altında işlendiğine hükmederek cezasını 21 yıl hapis cezasına çevirdi. Sanığa olay sonrasında sağlık ekiplerini aramak yerine ailesini aradığı için takdir indirimde bulunulmadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)