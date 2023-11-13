Denizli'de eşini ve erkek arkadaşını takip edip kurşun yağdırdı Denizli’de kendisini aldattığından şüphelendiği karısını takip eden koca, çocuklarının gözü önünde karısı ve erkek arkadaşına pompalı tüfekle ateş ettikten sonra intihar etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi 1344 Sokak'ta, kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Özlem Ülker’i takip eden koca Emin Ülker (40), Yusuf Cavlak (35) ile buluştuğunu görünce çılgına döndü.

Çocuklarının önünde dehşet saçtı

İki çocuğuyla birlikte yolda yürüyen eşi ve erkek arkadaşını bir süre daha takip eden koca, evlerine 10 metre kala elimdeki pompalı tüfekle ortaya çıktı.

Eşine "Sen benim namusuma göz mü diktin" diye bağıran Emin Ülker, eşinin "Yapma, etme" çığlıkları arasında defalarca tetiğe bastı. Çocuklarının gözü önünde kurşunların hedefi olan kadın göğsünden ağır yaralanırken, Yusuf Cavlak ise olay yerine hayatını kaybetti.

Günler öncesinden mesaj paylaşmış

Olayın ardından bölgeden uzaklaşan koca Emin Ülker, 2 sokak ileride aynı silahla intihar etti. Emin Ülker’in bugün cinayet ve intiharıyla sonuçlanan olaydan uzun süre önce sosyal medyadan "Ölümümden Yusuf Cavlak ve eşim Özlem Ülker sorumludur. Hakkım varsa herkese helal olsun. Eşim ve Yusuf Cavlak hariç" şeklinde paylaşım yaptığı, Emin Ülker'in 30 Eylül'de yaptığı bu paylaşımı daha sonrasında ise sildiği ortaya çıktı.

Ağır yaralı kadının çocuklarına komşuları sahip çıktı

Ağır yaralanan Özlem Ülker, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevre sakileri tarafından koruma altına alınan çocuk, yiyecek içecek ikram edilerek sakinleştirilmeye çalışıldı. Olayda hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri otopsi için morga kaldırılırken, ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)