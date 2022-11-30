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    Denizli'de eşinin başını kesen katilin ifadesi

    Pamukkale'de eşi Elif Irmak'ın başını boş arazide keserek öldüren kocası Ahmet Emre Irmak, ifadesinde neler yaşandığını hatırlamadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 15:32
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 16:09
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    Denizli'de eşinin başını kesen katilin ifadesi

    Denizli'nin Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi'nde babasının evinde yaşayan 24 yaşındaki Ahmet Emre Irmak ile eşi 18 yaşındaki Elif Irmak arasında tartışma çıktı.

    Tartışmaya Ahmet Emre Irmak'ın babası 52 yaşındaki Hikmet Irmak da dahil oldu.

    Bu sırada bıçakla çevresindekilere saldıran şahıs, babasını yaralayıp eşini zorla dışarı çıkardı.

    Başını keserek öldürdü

    Ahmet Emre Irmak, evin yaklaşık 100 metre ötesindeki boş araziye götürdüğü eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdü.

    Anne Nazan Irmak'ın ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.

    Sağlık ekipleri, Elif Irmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bacağından yaralanan baba Hikmet Irmak ise Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Uyuşturucu ticaretinden suç kaydının bulunduğu belirtilen Ahmet Emre Irmak gözaltına alındı.

    Çocuğu aldırdığından şüphelendi

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının, emniyetteki ifadesinde, uyuşturucu tedavisi gördüğünü, bir süre önce akrabalarının yanına gittiğini, kürtaj konusunun geçmesi üzerine eşinin çocuğunu aldırdığından şüphelendiğini belirttiği, eşini babasının evine götürdüğü sırada kendisini kaybettiğini, neler yaşandığını hatırlamadığını öne sürdüğü öğrenildi.

    İfadesine başvurulan zanlının annesi Nazan Irmak'ın ise evdeki tartışma sırasında kürtaj konusunun geçmediğini söylediği öğrenildi.

    Elif Irmak

    17 yaşında olduğu için düğünden 1 yıl sonra nikah yapıldı

    Hayatını kaybeden kadının cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından aile yakınları tarafından alınarak Pınarkent Mahallesi'ndeki aile evine getirildi, helallik alındı.

    Cenaze, toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Koçbeyli köyüne götürüldü.

    Ölen kadının babası Adem Çimen, gazetecilere, kızının tekstil fabrikasında birlikte çalıştığı kişiyle evlenmek istediğini, 17 yaşında olması nedeniyle düğün yaptıktan 1 yıl sonra nikahlarının kıyıldığını söyledi.

    Elif Irmak

    "Kızım çok istedi"

    AA'ya konuşan baba Çimen, "Bizim rızamızla evlendiler. Kızım çok istedi ben de kıramadım. Severek evlendiler. Katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Devletimize güveniyorum. En ağır cezayı alsın istiyoruz. Bir baba olarak çok kötü durumdayım. Çok üzgünüm. Evladım benim canım." diye konuştu.

    Anne İpek Çimen de, "Ben çocuğumun hakkını savunmak istiyorum. Çocuğumun kanı yerde kalmasın istiyorum. Yatsın cezasını çeksin istiyorum. Kızım çok gençti. Nasıl kıydılar?" dedi.

    Elif Irmak

    Elif Irmak


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