Denizli'de eşinin sevgilisi olduğunu öğrenen kadın çılgına döndü: Asitle genç kadını ve bebeğine saldırdı 2 çocuk annesi kadın, kocasının kendisini aldatmasını hazmedemeyince öfkesine yenik düştü. Eşinin sevgilisi ve ondan doğan 2 aylık bebeğine asit atarak ağır yaralayan kadın, saklandığı evinde kıskıvrak yakalandı. Bebeğin hayati tehlikesi devam ediyor.

İHA Denizli korkunç bir olaya şahit oldu... Kentte yaşayan Gökhan Y. ile 18 yıldır evli olduğu Kerzi Y. arasında anlaşmazlık yaşanmaya başladı. Bunun üzerine 2 çocuk babası Gökhan Y., eve gelmemeye başlayınca eşi bu durumdan şüphelendi. Aldatıldığını düşünen genç kadın, eşinin S.G. isminde bir kadınla birlikte olduğunu ve bebeklerinin olduğunu öğrendi. Asitle yaraladı Bunun üzerine cinnet geçiren kadın, kocasının sevgilisinin adresini buldu. Yanına asit alarak harekete geçen Kerzi Y., 2 aylık bebek H.Y.’ye ve annesine asit fırlatarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, acılar içinde kalan kadın ve çocuğu hastaneye kaldırdı. Gözaltına alındı Olayın ardından Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, şüpheli kadın Kerzi Y.’yi evinde kıskıvrak yakaladı. Burada olay yeri inceleme ekipleriyle birlikte çalışma gerçekleştiren ekipler, olayı gerçekleştiren kadını gözaltına alarak karakola götürdü. Kadın ilk ifadesinde, 2 çocuğunun babası olan kocasını başkasıyla birlikte olup çocuk yaptığı için kıskanıp hazmedemediğini söyledi. Hayati tehlikesi devam ediyor Öte yandan; hastaneye kaldırılan annenin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, 2 aylık bebeğin ise vücudunun büyük kısmında yanıklar olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.