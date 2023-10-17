Denizli'de eski eşini bıçaklayan saldırgan mahalleliden dayak yedi Pamukkale ilçesinde eski eşiyle karşılaşan cani adam, genç kadını darbedip defalarca bıçakladı. Saldırgan, olaya müdahale eden kalabalıktan meydan dayağı yedi.

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İHA

Denizli'de eski koca dehşeti yaşandı.

Pamukkale ilçesinde meydana gelen olayda, eski eşler sokakta karşılaştı.

Eski eşiyle tartılmaya başlayan yabancı uyruklu şahıs, bir marketin önüne diz çöktürdüğü kadını bıçakla rehin aldı.

Kadının boğazına dayadığı bıçakla tehditler savuran eski koca, çevredekilerin tüm çabalarına rağmen ikna olmadı.

Saçından tuttu, bıçağı dayadı

Belinden çıkarttığı bıçakla kadına birkaç darbe vuran şahıs, saçından tutuğu kadını 30 metre sürükledikten sonra yere yatırıp, darbetmeye çalıştı.

Çevredeki vatandaş ve esnafların ‘dur, yapma’ diye yaptığı ikazlara aldırmayan şahıs, araya girmeye çalışan vatandaşlara da direndi.

Defalarca bıçakladı

Kalabalık kadını eski kocasının elinden kurtarmayı başardığı esnada son bir hamle yapan cani adam, eski eşini boyun ve sırt bölgesine birkaç kez daha bıçak sapladı.

Öfkeli adamın elinden kurtarılan kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Vücudunun çeşitli bölgelerine 7-8 bıçak darbesi alarak ağır yaralanan kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Saldırgan, mahalleliden meydan dayağı yedi

Sokak ortasında bıçaklanan yabancı uyruklu kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, ona şiddet uygulayan eski kocası ise bir anda kalabalığın hedefi haline geldi.

Elindeki bıçak alındıktan sonra kalabalığın ortasında kalan şahıs, aldığı darbelerle yere yığıldı.

Tekme tokat meydan dayağı yiyen şahıs, polislerin müdahalesiyle linç edilmekten son anda kurtarıldı. Hastanede tedavisi yapılan şüpheli, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)