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Denizli'de eski eşlerin çocuk görüş gününde bıçaklar konuştu

Denizli'de eski eşlerin çocuk görüş gününde bıçaklar konuştu Çivril ilçesinde eski eşler arasında çocuk nedeniyle başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri, elinden aldığı bıçakla hem eski eşini hem baldızını yaraladı.