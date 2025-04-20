Denizli'de eski eşlerin çocuk görüş gününde bıçaklar konuştu

Denizli’nin Çivril ilçesinde eski eşler arasında yaşanan tartışma kanlı bitti.
Geçen yıl boşanan M.Ö. ve S.F., çocuklarının görüş günü nedeniyle bir araya geldi.
Görüşme sonrası tekrar çocuğunu görmek isteyen M.Ö., eski eşinden olumsuz yanıt alınca tartışma çıktı.
İddiaya göre, S.F. araçta bulunan bıçakla eski eşini yaraladı.
BİRKAÇ DAKİKADA ÜÇ KİŞİ YARALANDI
Bıçaklı saldırının ardından M.Ö. bıçağı alarak eski eşi S.F. ve baldızı N.P.’yi yaraladı.
Olay sırasında araya girmeye çalışan kayınvalidesi de hafif şekilde yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralılar, Çivril Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış