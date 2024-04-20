Yurt genelinde uyuşturucu tacirleri ile mücadele devam ediyor.
Bu kapsamdan çalışmalar yürüten Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Ramazan Yılmaz'ın evinin bahçesinde termal sera kurup, Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi.
Bunun üzerine ekipler, Ramazan Yılmaz'ın Bozkurt ilçesindeki evine operasyon düzenlendi.
Ele geçirilenler
Evde yapılan aramalarda iki parça halinde, 'zula' olarak tabir edilen gizli bölmelere saklanmış 1,5 kilogram esrar ve çeşitli boylarda 70 kök kenevir ile ayrıca bir çadır, çadır yapımında kullanılan 82 metal boru, 8 uzatma prizi, 16 fanlı LED aydınlatma, termometre, 2 hava kompresörü, 4 vantilatör, havalandırma boruları ve seracılıkta kullanılan çeşitli alet ve aparatlar ele geçirildi.
Yapay güneş ışığı ile kenevir yetiştirdi
Yılmaz'ın kurduğu seradaki düzenek polis ekiplerini bile şaşırttı.
İklim kontrollü serada vantilatör ve fanlar sayesinde havalandırma sistemi kurulduğu, LED aydınlatma ile yapay güneş ışığı oluşturulduğu belirlendi. Ramazan Yılmaz, gözaltına alındı.
Tutuklandı
Yılmaz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'izinsiz Hint keneviri yetiştirmek' ve 'uyuşturucu satmak' suçlarından tutuklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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