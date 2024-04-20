Denizli'de evini seraya çevirip kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı Uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, evinde havalandırma sistemiyle Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DHA

Yurt genelinde uyuşturucu tacirleri ile mücadele devam ediyor.

Bu kapsamdan çalışmalar yürüten Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Ramazan Yılmaz'ın evinin bahçesinde termal sera kurup, Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi.

Bunun üzerine ekipler, Ramazan Yılmaz'ın Bozkurt ilçesindeki evine operasyon düzenlendi.

Ele geçirilenler

Evde yapılan aramalarda iki parça halinde, 'zula' olarak tabir edilen gizli bölmelere saklanmış 1,5 kilogram esrar ve çeşitli boylarda 70 kök kenevir ile ayrıca bir çadır, çadır yapımında kullanılan 82 metal boru, 8 uzatma prizi, 16 fanlı LED aydınlatma, termometre, 2 hava kompresörü, 4 vantilatör, havalandırma boruları ve seracılıkta kullanılan çeşitli alet ve aparatlar ele geçirildi.

Yapay güneş ışığı ile kenevir yetiştirdi

Yılmaz'ın kurduğu seradaki düzenek polis ekiplerini bile şaşırttı.

İklim kontrollü serada vantilatör ve fanlar sayesinde havalandırma sistemi kurulduğu, LED aydınlatma ile yapay güneş ışığı oluşturulduğu belirlendi. Ramazan Yılmaz, gözaltına alındı.

Tutuklandı

Yılmaz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'izinsiz Hint keneviri yetiştirmek' ve 'uyuşturucu satmak' suçlarından tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)