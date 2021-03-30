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    Denizli'de evleri soyan karı koca gözaltına alındı

    'Hurda topluyoruz' bahanesiyle girdikleri evlerden hırsızlık yapan çift, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
    • İHA
    • 30.03.2021 - 12:00
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 12:14
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    Denizli'de evleri soyan karı koca gözaltına alındı

    Denizli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı, hurda topluyoruz bahanesiyle iki ayrı eve girerek hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Yapılan çalışmalar sonrası şüphelilerin, hakkında toplam 13 suç kaydı bulunan E.Ç. ve eşi Y.Ç.’nin olduğu öğrenildi.

    HIRSIZ ÇİFTE GÖZALTI

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler 2 şüpheliyi Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde yakaladı.  İşlemleri tamamlanan çift adliyeye sevk edilirken, E.Ç. sevk edildiği sırada “Teröristlikten alındık." diye bağırdı.

    Mahkemeye çıkarılan E.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi Y.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Denizli'de evleri soyan karı koca gözaltına alındı VİDEO

    Denizli de evleri soyan karı koca gözaltına alındı #1

    Denizli de evleri soyan karı koca gözaltına alındı #2

    Denizli de evleri soyan karı koca gözaltına alındı #3

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