Denizli'de evleri soyan karı koca gözaltına alındı

'Hurda topluyoruz' bahanesiyle girdikleri evlerden hırsızlık yapan çift, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Denizli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı, hurda topluyoruz bahanesiyle iki ayrı eve girerek hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonrası şüphelilerin, hakkında toplam 13 suç kaydı bulunan E.Ç. ve eşi Y.Ç.’nin olduğu öğrenildi.

HIRSIZ ÇİFTE GÖZALTI

Bunun üzerine harekete geçen ekipler 2 şüpheliyi Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde yakaladı. İşlemleri tamamlanan çift adliyeye sevk edilirken, E.Ç. sevk edildiği sırada “Teröristlikten alındık." diye bağırdı.

Mahkemeye çıkarılan E.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi Y.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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