Denizli'de Fatma Kovan'ın katiline indirimsiz müebbet

Eski eşi Fatma Kovan’ı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan 28 yaşındaki katil, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezada, hiçbir indirimine gitmedi.

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Sazak Mahallesi’nde 6 Mart 2021 tarihinde Fatma Kovan (24) isimli bir kadın, eski eşi Osman Ayvaz tarafından öldürüldü.

İddiaya göre Osman Ayvaz, 7 yaşındaki oğlunu almak için gelen Kovan’ın önce ellerini arkadan bağladı, ardından pompalı tüfekle vurdu.

Tüm bu anlara, çiftin 7 yaşındaki çocukları S.A. da şahit oldu.

Karar duruşması

Osman Ayvaz, hakkında, kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

Dün o davanın duruşmasında karar çıktı.

Denizli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Osman Ayvaz, Kocabaş D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

“Pişmanım” deyip, indirim istedi

Ölen Fatma Kovan'ın babası Merol Kovan, annesi Seval Kovan ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Son savunmasını yapan sanık, pişman olduğunu söyleyerek cezasında indirim talep etti.

“Bana ağır hakaretlerde bulundu”

Cinayeti ağır tahrik altında işlediğini ileri süren sanık, “Çocuğum, eski eşimin ailesi tarafından yönlendirildi. Kendisine öğretilenleri söyledi. Darpta bulunmadım. Adli rapor da bunu doğruluyor. Olaylar bahsettikleri gibi yaşanmadı. Olay günü konuşmak için dışarı çıkmıştık. Bana ağır hakaretlerde bulundu, kendimi kaybettim. Kaç el ateş ettim hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde yerde yatıyordu.” dedi.

Müebbet hapis cezası aldı

Anne Seval Kovan, sanığa en ağır cezanın verilmesini istedi.

AA'nın haberine göre taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanık Osman Ayvaz'a müebbet hapis cezası verdi.

Aile mahkemenin kararını değerlendirdi

Baba Merol Kovan, duruşma sonrasında gazetecilere, Türk adaleti ve yargısına en başından beri güvendiğini söyledi.

Anne Kovan ise mahkemenin verdiği kararı doğru bulduğunu belirterek, “Biz de bu kararı bekliyorduk. İçimiz soğumadı ama bir su serpildi. Benim canım yandı. İnşallah bu sonuçtan herkes korkar da artık kadın cinayetleri son bulur.” diye konuştu.

Cezada indirime gidilmedi

Ailenin avukatı Melike İlkgül Yurttürk de sanığın tüm savunmalarına rağmen mahkemenin cezada hiçbir indirimine gitmediğini kaydetti.