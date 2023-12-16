Denizli’de fuhşa zorlanan 5 Özbekistanlı kurtarıldı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri kente dış ülkelerden getirilerek fuhşa zorlanan mağdurları kurtarılması ve bu suçu işleyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Özbekistan’dan yurda getirilen 5 kadının fuhşa zorlandığını tespit eden ekipler, operasyon için harekete geçti.
5 kişi gözaltına alındı
Düzenlenen operasyonda 5 Özbekistan uyruklu mağdur kadın kurtarılırken, fuhşa aracılık ve yer temini sağladığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.
Mağdur kadınlar ülkelerine gönderildi
Operasyon anı dron ile havadan görüntülendi.
Yabancı uyruklu 5 kadının ülkelerine geri iadeleri için işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
3 şüpheli tutuklandı
Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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