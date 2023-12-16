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Denizli’de fuhşa zorlanan 5 Özbekistanlı kurtarıldı

Denizli’de fuhşa zorlanan 5 Özbekistanlı kurtarıldı Yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorlayan ve aracılık ederek yer temini sağlayan çeteye operasyon düzenlendi. Beş kadının kurtarıldığı çerçevesinde 3 kişi tutuklandı.