Denizli'de görülen yılan tedirgin etti

Denizli'nin Honaz ilçesi merkez Yeni Mahalle'de bulunan Atatürk İlkokulu bahçesinde meydana gelen olayda, yılan, okulun bahçesinden çıkarak işlek caddeye indi.

Yılan, kısa sürede çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

HERHANGİ BİR ZARAR YA DA YARALANMA MEYDANA GELMEDİ

Cadde üzerinde korku ve tedirginliğe yol açan yılan, çevredeki esnafın hızlı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Olay sırasında herhangi bir yaralanma ya da zarar meydana gelmezken vatandaşlar, yılanın okul bahçesinden caddeye nasıl indiğine şaşırdıklarını ifade etti.

YILAN VAKALARINDA YAZ AYLARINDA ARTIŞ

Yaşanan olayın ardından bölgedeki esnaf ve mahalle sakinleri, özellikle yaz aylarında artan yılan vakalarına karşı daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.