Av için yola çıkan avcılardan Selçuk Poslu'ya ait köpek, kamyonetin kasasından inmek istersek tasmasıyla birlikte asılı kaldı. Nefessiz kalan köpek 2 dakika süren kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Denizli'nin Çivril ilçesinde domuz avcıları sabah saatlerinde yola çıktı.

Kamyonetle uygun yer arayan şahıslar, av için harekete geçti. Avcılardan Selçuk Poslu'nun köpeği, kamyonetin kasasında eşlik etti.

Kamyonette asılı kaldı

Bağlı olan köpek, araçtan atlamaya çalışırken tasması ile asılı kaldı.

Bir süre sonra aracın yanına gelen Poslu, köpeğinin hareketsiz şekilde asılı durduğunu fark etti.

Denizli'de hareketsiz yatan köpeği kalp mesajı yaparak hayata döndürdü VİDEO



2 dakika boyunca kalp masajı yaptı

Yere indirdiği köpeğine kalp masajı yapan avcı Poslu, 2 dakika süren müdahalenin ardından nefessiz kalan köpeğini hayata döndürdü.

O anlar kaydedildi

DHA'nın aktarımına göre; o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





