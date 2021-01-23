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    Denizli'de hastane yolunda otomobil takla attı, yaşlı kadın öldü

    Annesini hastaneye götürmek için yola çıkan sürücünün kullandığı otomobil, takla attı. Kazada sürücü yaralanırken, annesi olay yerinde hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 23.01.2021 - 13:08
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    Denizli'de hastane yolunda otomobil takla attı, yaşlı kadın öldü

    Denizli’nin Çal ilçesinden Denizli yönüne giden Ali Gürtekin’in kullandığı 43 KB 157 plakalı otomobil, Çivril kavşağında sürücüsünün kontrolünden çıkarak, takla attı.

    Otomobilin arka koltuğunda oturan Ayşe Gürtekin, camdan yola fırladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Yapılan kontrolde, Ayşe Gürtekin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

    HASTANE YOLUNDA CAN VERDİ

    Yaralı Ali Gürtekin ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yaşlı kadının cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Ali Gürtekin'in, annesini özel bir hastaneye tedaviye götürdüğü öğrenildi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Denizli de hastane yolunda otomobil takla attı, yaşlı kadın öldü #1

    Denizli de hastane yolunda otomobil takla attı, yaşlı kadın öldü #2

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    Denizli de hastane yolunda otomobil takla attı, yaşlı kadın öldü #4

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