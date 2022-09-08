Denizli'de hırsız çaldığı paralarla poz verdi: Eşek gibi çalışıyorum

Girdiği evden 300 bin TL değerinde altın ve para çalan hırsız, sosyal medyadan çaldığı paralarla poz verip paylaştı. Paylaşımda, "Eşek gibi çalışıyorum" yazan şahıs, yakalandı.

Denizli’nin Tavas ilçesindeki bir evi gözüne kestiren Abdulbaki K. (24) isimli şahıs, motosikleti ile bir süre bölgede keşif yaptıktan sonra dün 10.00 sıralarında, kimsenin olmamasını fırsat bilerek eve girdi.

5 saat boyunca evde kalan hırsız, besicilik yapan ailenin evindeki 300 bin lira değerindeki altın ve paraları alıp ortadan kayboldu.

Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen ihbar üzerine harekete geçti.

İHA’nın haberine göre; Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çevrede bulunan kamera kayıtları üzerinde gerçekleştirdiği titiz çalışma sonucu, hırsızlık olayını Abdulbaki K.’nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Altınları bozdurmak için kuyumculara gitti

Yaşanan olay sonrası harekete geçen Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, Abdulbaki K.’nin adım adım izini sürdü.

Şüphelinin altınları bozdurmak Acıpayam ilçesindeki kuyumculara girdiğini tespit eden JASAT, Acıpayam İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri ile temasa geçti.

Çaldığı para ile 35 bin TL’lik telefon aldı

Çaldığı paralarla kendisine 35 bin TL değerinde bir cep telefonu aldığını belirlenen Abdulbaki K., eğlence mekanında keyif yaparken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından çaldığı para ve altınların bir kısmıyla birlikte adliyeye sevk edildi.

“Eşek gibi çalışıyorum”

Benzer 4 suç kaydı daha ortaya çıkan Abdulbaki K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çaldığı paralarla lüks bir yaşam sürmeyi amaçlayan yüzsüz hırsızın, bir süre önce sosyal medyada ellindeki 2 tomar parayla “Eşek gibi çalışıyorum. Vallahi çalışıyorum. Gecem gündüzüm belli değil. Parayı bulunca ne yapacağımı bilemiyorum. Siz söyleyin.” şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.